Brezilya'da yeni bir cezaevi isyanı: 33 ölü
Hafta içinde 56 mahkumun can verdiği ayaklanmadan sonra bu kez başka bir eyalette hapishane isyanı çıktı.
Brezilya'nın Venezuela sınırındaki Roraima eyaletinde çıkan cezaevi isyanı felaketle bitti. Yetkililer, eyaletin en büyük cezaevindeki ayaklanmada 33 mahkumun öldüğünü resmen açıkladı.
Hafta içinde iki çetenin kavgasıyla başlayan bir başka isyanda, 56 mahkum can vermişti. Amazon ormanları içindeki Manaus'ta iki rakip çetenin kavgasıyla başlayan isyanda çok sayıda mahkum da hapishaneden kaçmıştı.
Kaçan mahkumlardan birinin çektiği selfie fotoğrafı Facebook hesabında yayınlaması, dünya medyasında haber olmuştu.
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