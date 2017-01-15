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Brezilya'daki cezaevi isyanı kontrol altına alındı

Brezilya'da en az 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan hapishane isyanında kontrolün güvenlik güçleri tarafından sağlandığı bildirildi.

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Cezaevi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Alcaçuz ve Rogerio Countinho cezaevlerindeki isyan kontrol altına alındı.

Güvenlik güçlerinin yapacakları incelemeler sonucunda kesin ölü sayısının artabileceğini kaydeden yetkililer, yaralı mahkum sayısı konusunda da ellerinde net bilgi olmadığını ifade etti.

Eyalet polis şefi Caio Cesar Bezerra, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin cezaevindeki iki grup arasında çıkan kavgaya durumun daha da kötüleşmesini engellemek için gün doğumundan sonra müdahale ettiğini vurgulayarak, "Böylelikle, diğer mahkumların engellemesiyle karşılaşmadan daha sakin bir müdahale yapma imkanı bulduk." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cezaevinde yaşanan isyanla ilgili endişelerini belirterek durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 620 kişilik cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyor.

Brezilya’da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi öldü.

Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerini cezaevlerinin yakınlarına yerleştirdi.

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