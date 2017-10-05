Brezilya'dan iadesi istenen eski militan gözaltına alındı

Federal polis, Battisti'yi dün Brezilya- Bolivya sınırını izin verilenden daha fazla nakit parayla geçmeye çalışırken yakaladı. Battisti, bugün hakim karşısına çıkacak.

İtalya’da, 1970'te işlediği dört cinayetten 1993'te ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Battisti, Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesiydi.

Aşırı sol İtalyan militanların iade edilmesine karşı çıkan "Mitterrand doktrini" sayesinde Fransa'ya sığınan Battisti, 2002'de doktrinin fiilen terk edilmesinin ardından sahte belgeyle 2004'te Brezilya'ya kaçmıştı.

Rio de Janeiro'da 2007'de tutuklanan Battisti'ye, iki yıl sonra Adalet Bakanı Tarso Genro tarafından siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. İtalya, Battisti'ye sığınma talebi verilmesine karşı Brezilya Federal Yüksek Mahkemesine (STF) başvuruda bulunmuş ve iadesini istemişti.

STF'de 2009'da görülen duruşmada, hakimler beşe karşı dört oyla Battisti’nin iadesini reddederek, nihai kararı dönemin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya bırakmıştı. Silva da görev süresinin son günü olan 31 Aralık 2010’da, Battisti’nin iadesini reddetmişti.

İtalyan makamları, bu yılın eylül ayında, Battisti’nin iadesi konusunda, Silva’nın kararının yeniden gözden geçirilmesi için Brezilya yönetimine resmi yazı göndermişti.

Battisti’nin avukatları ise STF’den, Devlet Başkanı Michel Temer’in Battisti’yi iade etmesine izin vermemesini talep etmişti.

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Battisti’nin ülkedeki durumunun yeniden değerlendirilmediği açıklanmıştı.

Cesare Battisti ise yerel basına yaptığı açıklamada, cinayetlerle ilgisini reddederken siyasi zulüm mağduru olduğunu iddia etmişti.