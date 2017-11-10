Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya-Türkiye İş Forumu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlendi

DEİK ve FIESP iş birliğindeki Brezilya-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Savut, 'Ticaret hacmimizde ve ekonomik ilişkilerimizde yeniden büyüme ve yükseliş dönemine girileceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sao Paulo Sanayi Federasyonu (FIESP) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğindeki Brezilya-Türkiye İş Forumu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlendi.

FIESP merkezinde düzenlenen foruma Türkiye’nin Brazilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Mehmet Demir Şarman, iş konseyine üye firmalar ve yöneticiler katıldı.

Büyükelçi Savut, açılışta yaptığı konuşmada, ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığı 2011 yılının iki ülke ticaretinin altın yılı olduğunu ancak sonraki yıllarda giderek düşüş gösterdiğini belirtti.

Brezilya’nın artık daralmadan çıkarak yeniden büyümeye başladığını anlatan Savut, "Ticaret hacmimizde ve ekonomik ilişkilerimizde yeniden büyüme ve yükseliş dönemine girileceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir." diye konuştu.

FIESP Başkan Yardımcısı ve Brezilya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Elias Miguel Haddad da Brezilya'nın Ortadoğu ve Avrasya pazarına açılmasında Türkiye'nin önemli bir ticari ortak olduğunu kaydetti.

Haddad, "Bugünkü toplantının başarısından dolayı çok mutluyum. Umuyorum ve eminim ki bu etkinlik diğer birçok görüşmenin ilki olacak." dedi.

 

DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Mehmet Demir Şarman da iki ülke arasındaki iş ilişkilerini artırmak ve canlandırmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini vurgulayarak, "Güzel bir başlangıç yaptık bugün. İnşallah çok hızlı ve güçlü şekilde devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, bir polisi yaraladı

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, bir polisi yaraladı

Vahşi doğada tüyler ürperten kareler

Vahşi doğada tüyler ürperten kareler

Aydınlatan faydalı bilgiler

Aydınlatan faydalı bilgiler

Azeri caps'leri kırdı geçirdi

Azeri caps'leri kırdı geçirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA