Sao Paulo Sanayi Federasyonu (FIESP) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğindeki Brezilya-Türkiye İş Forumu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlendi.

FIESP merkezinde düzenlenen foruma Türkiye’nin Brazilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Mehmet Demir Şarman, iş konseyine üye firmalar ve yöneticiler katıldı.

Büyükelçi Savut, açılışta yaptığı konuşmada, ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığı 2011 yılının iki ülke ticaretinin altın yılı olduğunu ancak sonraki yıllarda giderek düşüş gösterdiğini belirtti.

Brezilya’nın artık daralmadan çıkarak yeniden büyümeye başladığını anlatan Savut, "Ticaret hacmimizde ve ekonomik ilişkilerimizde yeniden büyüme ve yükseliş dönemine girileceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir." diye konuştu.

FIESP Başkan Yardımcısı ve Brezilya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Elias Miguel Haddad da Brezilya'nın Ortadoğu ve Avrasya pazarına açılmasında Türkiye'nin önemli bir ticari ortak olduğunu kaydetti.

Haddad, "Bugünkü toplantının başarısından dolayı çok mutluyum. Umuyorum ve eminim ki bu etkinlik diğer birçok görüşmenin ilki olacak." dedi.

DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Mehmet Demir Şarman da iki ülke arasındaki iş ilişkilerini artırmak ve canlandırmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini vurgulayarak, "Güzel bir başlangıç yaptık bugün. İnşallah çok hızlı ve güçlü şekilde devamı gelecek." ifadelerini kullandı.