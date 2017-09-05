BRICS Zirvesinde, Çin ile Gine ve Mısır arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin’in ev sahipliğinde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinin Şiamın kentinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi çerçevesinde Şi, Conde ve Sisi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Şi, Gineli mevkidaşı Conde ile yaptığı görüşmede Çin-Gine ilişkilerinin gelişiminden övgüyle bahsetti.

İki ülkenin birbirinin temel çıkarlarını desteklemesi ve endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirten Şi, Gine’nin, tarihi ipek yolunun, deniz ve demiryolu güzergahlarının modern ulaşım imkanları ile yeniden kurulmasını öngören "Kuşak ve Yol Projesi"ne katılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Çin lideri Şi, Sisi ile görüşmesinde ise iki ülke ilişkilerini çok önemsediklerini ve üst düzey yakın teması sürdürmeyi arzu ettiklerini bildirdi.

Mısır’ın istikrarı sürdürme ve hızlı kalkınma yönündeki çabalarını destekleyeceklerini kaydeden Şi, Ortadoğu ülkeleriyle kapsamlı stratejik iş birliği geliştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmeler sonrasında Çin ile Gine arasında ekonomi, teknoloji, tıbbi eğitim ve iklim değişikliği, Çin ile Mısır arasında da ekonomi, teknoloji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya, Meksika, Güney Afrika, Tayland liderleri ile de baş başa görüşmeler yapmıştı.

Şiamın'da 3 Eylül pazar günü başlayan BRICS Zirvesi, bugün sona erecek.