Brüksel'de ırkçılık protestosu

Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ırkçılıkla mücadele çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda toplandı.

Güney Tren İstasyonuna kadar yürüyen göstericiler, "Irkçılık yapılmasını istemiyoruz", "Eşit haklar talep ediyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride, "Irkçılığa karşı el ele", "Ayrımcılığı bırakın", "Duvar yerine köprü inşa edin", "Sığınmacılarla dayanışma", "Müslümanlar hoş geldiniz" yazılı çeşitli pankart ve afişler taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ırkçılık ve yabancılara yapılan farklı muamele de eleştirildi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Öte yandan, yürüyüşün düzenlendiği yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.