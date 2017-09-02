Brüksel’de Madrid uçağı bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi

Bu sabah yaşanan olay havalimanı sözcüsü ile federal polis tarafından doğrulandı. Bomba alarmı nedeniyle tüm yolcular uçağı terk etmek zorunda kalırken, uçakta arama yapıldığı öğrenildi. VTM Haber'e göre ise mürettebat acil durum prosedürünü uyguluyor.