Bu fotoğraf karesi İngiltere'nin gündemine oturdu!
İngiltere'de ırkçı bir grubun karşısında duran Asyalı bir kadının fotoğrafı gündem yarattı.
İngiltere'nin Birmingham kentinde ırkçı grup İngiliz Savunma Birliği'nin düzenlediği bir eylem sırasında çekilen bir kare gündem yarattı.
Karede eylem sırasında genç bir kadının ırkçıların karşısına geçip, alaycı bir gülümsemeyle onlara baktığı görülüyor.
İsminin Saffiyah Khan olduğu öğrenilen Asyalı kadın olayın ardından BBC'ye verdiği röportajda, Müslüman bir kadının etrafının ırkçılar tarafından sarıldığını ve ona yardım etmek istediğini söyledi.
Khan, "Benim kentimde kabadayılık yapılmasından hoşlanmıyorum" ifadelerini kullandı.
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