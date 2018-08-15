İspanya'da bir şoförün tüm uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Cumartesi günü polisin kontrol için durdurduğu arabanın sürücüsünde yüksek seviyede esrar, amfetamin/metafetamin, kokain ve afyonun yanı sıra 0,60 mg/l seviyesinde alkol tespit edildi.

İspanya'nın Carcastillo kasabasında meydana gelen olaydan önce polis, alkolün etkisindeki kişilerin araba kullandığı yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Alkol kullandığı için bin euro ceza kesilen ve ehliyetinden 6 puan eksiltilen araç sürücüsüne ayrıca uyuşturucu madde de kullandığı için bin euro fazladan ceza uygulandı. Araca ise el konuldu.

Avrupa Birliği'nde ceza uygulamaları farklılık gösteriyor

Avrupa Birliği ülkelerinde, uyuşturucu etkisi altında araba kullanan kişilere yönelik farklı cezalar kesiliyor.

Yol kenarında durdurulan arabalarda bazı ülkelerde tükürük testi uygulanırken, bazılarında şoförün davranışları kendini ele veriyor. Fakat tüm ülkelerde kesin sonuç almak için kan testi yapılıyor.

Uyuşturucu madde etkisi altında araba kullanmak bazı ülkelerde en az 2 yıl hapis ile cezalandırılırken, bazı ülkelerdeyse sadece para cezası uygulanıyor.

(Euronews)