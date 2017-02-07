Bu ne perhiz bu ne Schengen
Vize kararları nedeniyle Trump yönetimini eleştiren Avrupa Birliği, mülteci konusunda Beyaz Saray’ın yeni sakinlerden bir farkı olmadığını gösterdi. Birlik, Schengen’i askıya alan kararı 3 ay uzattı.
ABD’de yeni Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarını bir kararname ile ülkeye sokmak istememesini ve Meksika ile arasına duvar projesi geliştirmesini sert bir şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB), söz konusu mültecilerse aslında Beyaz Saray’ın yeni patronlarından farksız olduğunu tekrar gösterdi. Konu hakkında özellikle Türkiye’ye verdiği sözleri tutmayan ve binlerce insanı sınırlarda bekleten AB, günah çıkartmak için Trump’ı eleştirdiği bir dönemde, sığınmacıların topraklarına girişini önlemek adına 5 ülkenin 3 ay daha Schengen’i askıya alarak sınır kontrolleri yapmaya devam etmesine onay verdi.
HEDEFLENEN EYLÜL
AB Konseyi, AB Komisyonu’nun Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç’in 3 ay daha sınır kontrolü yapmasına yönelik önerisini kabul etti. Buna göre, geçen yıldan bu yana devam eden ve 12 Şubat’ta sona ermesi gereken uygulama 3 ay daha uzatılmış oldu. Sınır kontrollerinin, 24 Eylül’de Almanya’da yapılacak genel seçime kadar her 3 ayda bir uzatılması bekleniyor. Bu 5 ülke, 2015’in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB’nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen’in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir uzatılmıştı.
KONTROL NOKTALARI
AB liderleri geçen hafta da sığınmacıların Avrupa’ya gelişini önlemek için Libya’yla anlaşmaya varmıştı.
Avrupa’da sınır kontrolleri Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile olan sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü›nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç›le feribot hattı olan limanlarında gerçekleştiriliyor.
Trump hakkında ne demişlerdi?
- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: “Birleşirsek ayağa kalkar, bölünürsek yıkılırız.”
- AB Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini: “Hiç kimse, doğum yeri, dini veya etnik kökeni dolayısıyla haklarından mahrum bırakılamaz. Avrupa tarihimiz, bize duvarların yıkılıp köprülerin inşa edildiği zaman kutlama yapmamızı öğretti.”
- AP Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pitella: “Trump çizgisini değiştirene kadar, Avrupa’nın kapısı yüzüne kapatılmalı” AP Liberaller Grubu lideri Guy Verhofstadt: “Genelde ABD başkanları, özgür dünyanın lideri olmak ister. Ancak Trump, özgür dünyaya karşı savaşanların lideri olmak istiyor.”
- Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: “Çifte vatandaşlığı olan Alman vatandaşlarının çıkarlarını gerekirse ABD’li muhataplarımız nezdinde savunacağız”
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault: “Trump’ın adımlarını endişeyle takip ediyoruz. Terör bahanesiyle insanların vizelerinin tek taraflı iptal edilmesi son derece endişe verici bir olaydır.”
- İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter: “ABD’nin göçmen kararı dini ayrımcılıkla mücadelede açık şekilde yanlış yönde hareket ediyor.”
- İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström: “Trump’ın kararı çok kötü planlanmış bir uygulama.”
Nerede bekliyorlar?
Anavatanlarından ayrılarak umut yolculuğunun son durağı olarak gördükleri Avrupa’ya girmek isteyen sığınmacılar, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Yunanistan, Kıbrıs, Libya ve Fas’ta gayri insani koşullarda bekletiliyorlar.
Türkiye’ye sözlerini tutmadılar
- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, sığınmacıların topraklarına gelmesini önlemek için Türkiye ile sığınmacı iade anlaşması yapmıştı.
- Anlaşma uyarınca AB, Türkiye’nin üyelik sürecini yeniden canlandırma sözünü tutmadı.
- Türk vatandaşları için vize serbestisi getirmedi.
- Sığınmacılar için göndermesi gereken 3+3 milyar avro yardımı yapmadı.
- Türkiye’den almayı vaat ettiği yaklaşık 100 bin sığınmacıdan sadece 1061’ini kabul etti.
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