Bu ne perhiz bu ne Schengen

ABD’de yeni Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarını bir kararname ile ülkeye sokmak istememesini ve Meksika ile arasına duvar projesi geliştirmesini sert bir şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB), söz konusu mültecilerse aslında Beyaz Saray’ın yeni patronlarından farksız olduğunu tekrar gösterdi. Konu hakkında özellikle Türkiye’ye verdiği sözleri tutmayan ve binlerce insanı sınırlarda bekleten AB, günah çıkartmak için Trump’ı eleştirdiği bir dönemde, sığınmacıların topraklarına girişini önlemek adına 5 ülkenin 3 ay daha Schengen’i askıya alarak sınır kontrolleri yapmaya devam etmesine onay verdi.

HEDEFLENEN EYLÜL

AB Konseyi, AB Komisyonu’nun Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç’in 3 ay daha sınır kontrolü yapmasına yönelik önerisini kabul etti. Buna göre, geçen yıldan bu yana devam eden ve 12 Şubat’ta sona ermesi gereken uygulama 3 ay daha uzatılmış oldu. Sınır kontrollerinin, 24 Eylül’de Almanya’da yapılacak genel seçime kadar her 3 ayda bir uzatılması bekleniyor. Bu 5 ülke, 2015’in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB’nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen’in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir uzatılmıştı.

KONTROL NOKTALARI

AB liderleri geçen hafta da sığınmacıların Avrupa’ya gelişini önlemek için Libya’yla anlaşmaya varmıştı.

Avrupa’da sınır kontrolleri Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile olan sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü›nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç›le feribot hattı olan limanlarında gerçekleştiriliyor.