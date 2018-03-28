Bu trende Kim var!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında gerçekleştireceği zirve öncesi Pyongyang yönetimine ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin’in başkenti Pekin’e geldiği bildirildi. Güney Koreli Yonhap haber ajansı trenin üstü düzey bir diplomatik heyeti barındırdığı bilgisini verirken, Japon Nippon kanalı da, aracın Kim’in uçak korkusu olan babası Kim Jong-İl’in kullandıklarına benzediğini hatırlatarak, trende Kim Jong-Un’un bulunduğunu öne sürdü. Konu hakkında açıklama yapan Çin Dışişleri “Bir bilgi olursa yayımlarız” derken, haberler doğruysa bu gezi Kim Jong-Un devlet başkanı olduğu 2011’den ilk yurt dışı ziyareti olacak.

PEKİN ALARMDA

Gizemli trenin gelişi sonrası Pekin sokaklarında güvenlik önlemeleri sıkılaştırıldı. Fransız AFP’ye konuşan Pekin tren istasyonundaki bir mağazanın müdürü Pazartesi öğleden sonra ‘olağan dışı şeyler’ gördüğünü söylerken, Reuters polisin turistleri Pekin’in Tiananmen Meydanı’ndan çıkardığını bildirdi. İngiliz BBC ise meydanı boşaltılmasını ‘Ulusal Halk Kongresi’nde üst düzey bir toplantı olduğunun kanıtı’ şeklinde yorumladı.

Çin’in başkenti Pekin’e ulaşan yüksek korumalı trenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u taşıdığı öne sürülüyor.

Trenin varışının ardından istasyondan kent meydanına siyah bir zırhlı otomobilin hareket ettiği görüldü.