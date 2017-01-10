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Bufalo motosiklet sürücüsüne böyle çarptı

Afganistan'a bir bufalonun, motosiklet sürücüsüne oldukça süratli bir şekilde çarptığı anlar böyle görüntülendi.

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Afganistan’da bir bufalonun hızlı bir şekilde motosikletli sürücüye izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Pakistan’da kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün ilerlediği görülüyor. sürücü, hızla gelen bufalonun oldukça hızlı bir şekilde çarpmasının ardından metrelerce sürükleniyor. Çevrede bulunanlar sürücünün yardımına koşarken, sürücünün bilinçsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor.

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