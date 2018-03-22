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Bulgaristan Başbakanı Borisov: AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

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Boyko Borisov, zirvenin hazırlıkları için görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel’den yaptığı açıklamada, "Şu an için söylüyorum zirve gerçekleştirilecek. Belki bu toplantı tarafların diyalog içinde kalmaları için son fırsat. Dünyada birçok yerde durum kötüleşti, savaşlar yapılıyor“ dedi.

'TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'

Başbakan Borisov, Varna’daki zirvenin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Borisov, komşuları Türkiye ile düzenli ilişkilere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile diyaloğun devamından yana olduğunu belirtti. 

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