Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi

Borisov ve Romanya Başbakanı Mihai Tudose’nin himayesinde, Varna kentinde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında, deniz karasuları denetimi, kriz ortamında elektrik enerji desteği ve ulaşım alanında 5 anlaşma imzalandı.

Borisov ve Tudose, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, kasım ayında iki ülkenin kabine üyelerinin Bükreş’te bir araya geleceğini açıkladı.

Romanya Başbakanı Tudose, iki ülkenin enerji sistemlerinin birbirine bağlanması sonucu kriz ortamında birbirine destek olabileceklerini belirterek, “Ülkelerimiz, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak hiçbir alanda rekabet içinde olmadan AB için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Schengen sahasına katılmak üzere girişimlerini sürdüren iki ülkenin “birlikte hareket etmeye mecbur olduklarını” dile getiren Başbakan Tudose, “En geç bir yıla kadar Schengen alanına katılacağız.” diye konuştu.

Başbakan Borisov da Bulgarsitan'ın sığınmacı sorunu konusunda ciddi gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Biz, (göç akımını engellemek üzere) muazzam gayretler gösterdik. Türkiye sınırımızda, engel düzenekleri kurduk. Sınır polisi ve ordumuzla birlikte çalışıyoruz. Türkiye hükümetinin iradesi sayesinde, kaçak göç sıfıra inmiş bulunuyor. Avrupa, bu sorunla en iyi başedenin bizim olduğumuzu söylüyor. Kısacası görevimizi yaptık. Yunanistan’a da destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

AB’nin, Bulgaristan’ın dış sınırlarının güvenliği için verdiği 160 milyon avroluk desteği hatırlatan Borisov, “Polis ve ordunun gayretleri sayesinde gece artık rahat uyuyabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni sınır kapısı açılışı

Borisov ve Tudose ayrıca, Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Kaynarca köyü ile Romanya tarafında bulunan Lipnitsa köyü arasındaki yeni sınır kapısını hizmete açtı.

Başbakan Borisov, iki ülke arasında açılan 10'uncu sınır kapısının AB ortamında ilişkileri yoğunlaştıracağını söyledi.

Borisov, “Halklarımızın arasındaki kültürel, turistik ve ekonomik ilişkilere ivme verecek bu sınır kapısı, umarım arkadaşım Mihai ile birlikte açacağımız son sınır kapısı olmayacaktır” diye konuştu.

Bulgaristan ile Romanya arasında 2012 yılında imzalanan ikili anlaşmaya dayalı açılan Kaynarca-Lipnitsa sınır kapısının inşaatı 5 yıl önce tamamlanmış ancak bürokratik ve teknik nedenlerinden dolayı hizmete açılamamıştı.

"Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariğeva Varna kentinde düzenlenen hükümetler arası toplantıda mevkidaşı Teodor Melescanu (sol) ile bir araya geldi. Toplantının ardından iki ülke arasında, deniz karasuları denetimi, kriz ortamında elektrik enerji desteği ve ulaşım alanında 5 anlaşma imzalandı.

"Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ve Romanya Başbakanı Mihai Tudose,Varna kentinde düzenlenen hükümetler arası toplantıda bir araya geldi.

"Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ve Romanya Başbakanı Mihai Tudose, Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Kaynarca köyü ile Romanya tarafında bulunan Lipnitsa köyü arasındaki yeni sınır kapısını hizmete açtı.

"Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ve Romanya Başbakanı Mihai Tudose (sol), Varna kentinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.