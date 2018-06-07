Bulgaristan, Belene Nükleer Enerji Santrali için yatırımcı arıyor

İktidardaki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi, hükümet koalisyonu ortağı Birleşik Vatanseverler Grubu ve ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi karara destek verdi. Projeyi "anlamsız" bulan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ise söz konusu proje için aleyhte oy kullandı.

Parlamento, Enerji Bakanı Temenujka Petkova'ya stratejik yatırımcı bulmak üzere bu yıl 31 Ekim'e kadar süre verdi.

Bakan Petkova, yatırımcılarla yaptığı görüşmeler ve konuya ilişkin gelişmeleri düzenli olarak parlamentoya rapor edecek. Bulgaristan devleti yatırımcıya teminat vermeyecek.

Santralin inşaatına harcanan 3 milyar avro ve Rusya'dan alınan 1000'er megavatlık iki reaktör, ülke bütçesi üzerinde büyük yük oluşturmuş ve 2012'de santral inşaatının durdurulmasına karar verilmişti.