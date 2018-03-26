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Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da yağan turuncu kar, görenleri şaşkına çeviriyor

Doğu Avrupa'nın pek çok kentinde yağan turuncu kar, görenleri şaşkına çeviriyor. Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da çekilen turuncu kar fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Son günlerde Avrupa'nın doğusunda ilginç bir doğa olayı yaşanmaya başladı. Turuncu renkte yağan kar, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar da yine turuncu kar fotoğrafları oluyor.
 
Turuncu kar manzarası Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da görülmeye başlandı. Bilim adamları bu duruma Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu bildirdi.
 
 
Rusya'nın Soçi şehrindeki kayak merkezinden gelen fotoğraflar turuncu karı net bir şekilde ortaya koyacak cinsten.
 
Çöl tozunun kar veya yağmur olarak yere düşmesi ile oluşan bu görüntülere beş yılda bir rastlanabildiği belirtiliyor.
(Yeni Şafak)

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