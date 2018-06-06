Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev'in eşinin Roman azınlığı hedef alan sosyal medya paylaşımı şikayet üzerine kaldırıldı

Donçeva, ülke nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan Roman azınlıkla ilgili sosyal medya hesabından "Çingenelere uzatılan havuçlar bitti artık onları sopa gösterme zamanı geldi." paylaşımında bulundu.

Paylaşım şikayet üzerine yayından kaldırıldı.

Bulgaristan Sanayi Odasında Avrupa Birliği (AB) Fonlarından Sorumlu Bilirkişi olarak görev yapan Donçeva ise paylaşımının silinmesine sert tepki gösterdi.

Olayı "zayıf ve korkak insanların kolay bir eylemi" olarak niteleyen Donçeva, yine sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bilin ki beni farklı düşünmeye zorlayamazsınız. Kendi aranızda istediğiniz gibi körükleyin birbirinizi. Anonim yazılar yollayın, beni hiç ilgilendirmez. Eylemlerinizle, entegrasyona olan güvenimin, uzun süredir yaşadığım bir aldatmaca olduğuna inanmamı sağladınız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kullanıcılarının hedefi olan Donçeva'nın paylaşımı konusunda Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev ise yorum yapmadı.

Geçmişte Gabrovo Belediye Başkanı olan Başbakan Yardımcısı Donçev, Başbakan Boyko Borisov'un bir önceki hükümetinde Ekonomi ve Avrupa Destek Fonlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Yeni görevine ise 4 Mayıs 2017 tarihinde seçilmişti.