Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan’da 'başkanlık sistemi' için imza kampanyası başlatıldı

Bulgaristan’da Volya (İrade) Partisi, başkanlık sistemine geçilmesini öngören referandum yapılması için imza kampanyası başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bulgaristan’da parlamentosunda grubu bulunan Volya (İrade) Partisi, başkanlık sistemine geçilmesini öngören referandum yapılması için imza kampanyası başlattı.

240 üyeli parlamentoda 11 koltuk sahibi olan parti, ülkenin başkanlık sistemi ile yönetilmesini istiyor. Partiden yapılan açıklamada, başkanlık sistemine geçişi öngören referandum için imza toplamaya başlandığı bildirildi.

Devlet kurumların sorumsuzluk paylaşımında suç ortağı olduklarını öne süren Volya Partisi lideri iş adamı Veselin Mareşki, yaptığı açıklamada, ülkede tek bir kişinin yönetimine odaklanan bir iktidarın ülkenin gelişimi için daha yararlı olacağını savundu.

Mareşki’nin akraba ve iş ortaklarından oluşan parlamentodaki grubu, popülist çizgide siyaset yapıyor.

Uzmanlar, başkanlık sistemini öngören referandum yapılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Bulgaristan'da referandum yapılabilmesi için en az 200 bin imza toplanması ve parlamentonun bu imzalara dayalı olarak referandum yapılmasına onay vermesi gerekiyor.

Öte yandan kamuoyu araştırma merkezi “Trend” tarafından yapılan ankete göre, parlamenter yönetim yapısına sahip ülkedeki vatandaşların üçte biri “tek kişilik güçlü yönetimi” tercih ediyor.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 33’ü devletin başında “her şeyden sorumlu bir kişinin yer alması” durumunda devletin idaresinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 41'i Bulgaristan'ın hiçbir şekilde demokratik bir ülke olmadığını, yüzde 29’u ise “demokrasinin iyi bir iktidar yöntemi olmadığını” savunuyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şile açıklarında gemi kayboldu

Şile açıklarında gemi kayboldu

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA