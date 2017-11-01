Bulgaristan’da 'başkanlık sistemi' için imza kampanyası başlatıldı

Bulgaristan’da parlamentosunda grubu bulunan Volya (İrade) Partisi, başkanlık sistemine geçilmesini öngören referandum yapılması için imza kampanyası başlattı.

240 üyeli parlamentoda 11 koltuk sahibi olan parti, ülkenin başkanlık sistemi ile yönetilmesini istiyor. Partiden yapılan açıklamada, başkanlık sistemine geçişi öngören referandum için imza toplamaya başlandığı bildirildi.

Devlet kurumların sorumsuzluk paylaşımında suç ortağı olduklarını öne süren Volya Partisi lideri iş adamı Veselin Mareşki, yaptığı açıklamada, ülkede tek bir kişinin yönetimine odaklanan bir iktidarın ülkenin gelişimi için daha yararlı olacağını savundu.

Mareşki’nin akraba ve iş ortaklarından oluşan parlamentodaki grubu, popülist çizgide siyaset yapıyor.

Uzmanlar, başkanlık sistemini öngören referandum yapılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Bulgaristan'da referandum yapılabilmesi için en az 200 bin imza toplanması ve parlamentonun bu imzalara dayalı olarak referandum yapılmasına onay vermesi gerekiyor.

Öte yandan kamuoyu araştırma merkezi “Trend” tarafından yapılan ankete göre, parlamenter yönetim yapısına sahip ülkedeki vatandaşların üçte biri “tek kişilik güçlü yönetimi” tercih ediyor.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 33’ü devletin başında “her şeyden sorumlu bir kişinin yer alması” durumunda devletin idaresinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 41'i Bulgaristan'ın hiçbir şekilde demokratik bir ülke olmadığını, yüzde 29’u ise “demokrasinin iyi bir iktidar yöntemi olmadığını” savunuyor.