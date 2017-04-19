Bulgaristan'da yeni parlamento göreve başladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşmasıyla başlayan parlamentonun ilk oturumunda yemin eden milletvekilleri, törenin ardından başkanlık divanı üyelerini seçti. Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisinden (GERB) Dimitır Glavçev, 240 sandalyelik parlamentoda 157 milletvekilinin oyunu alarak parlamento başkanı seçildi. Parlamentonun ilk oturumunda kürsüden seslenen siyasi partilerin meclis grup başkanları, istikrar ve iyi diyalog çağrıları yaptı. Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) ile üyelerini Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) muhalefet cephesinde kalacaklarını açıkladı.

Koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor

26 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkan eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisinin, 240 sandalyelik mecliste en az 121 vekilin desteğini alması gerekiyor. 95 milletvekiline sahip olduğu için tek başına hükümet kuramayan GERB, aşırı sağ milliyetçi çizgideki siyasi partilerin oluşturduğu Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ile görüşmeleri sürdürüyor. İki siyasi oluşum arasında ana konularda anlaşmaya varıldığı ve önümüzdeki hafta detayların açıklanabileceği belirtildi.