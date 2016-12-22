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Bungee jumping yapan adamın feci sonu

Brezilya’da adrenalin tutkunu bir baba oğluyla birlikte bungee jumping yapmak istedi. Ancak halat uzun gelince baba başını yere çarparak hayatını kaybetti.

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36 yaşındaki adam son anda tek başına atlamaya karar verdi. 6 yaşındaki oğlu da babasını kameraya çekti.
 
Yalnız işler umulduğu gitmedi ve 40 metre yükseklikten atlayan talihsiz adam halatın uzun gelmesi sonucu başını yere çarparak yaşamını yitirdi. O anlarda ise oğlu kayıttaydı. 
 

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