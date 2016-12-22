Bungee jumping yapan adamın feci sonu

Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye`ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük" dedi.