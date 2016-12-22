Bungee jumping yapan adamın feci sonu
Brezilya’da adrenalin tutkunu bir baba oğluyla birlikte bungee jumping yapmak istedi. Ancak halat uzun gelince baba başını yere çarparak hayatını kaybetti.
36 yaşındaki adam son anda tek başına atlamaya karar verdi. 6 yaşındaki oğlu da babasını kameraya çekti.
Yalnız işler umulduğu gitmedi ve 40 metre yükseklikten atlayan talihsiz adam halatın uzun gelmesi sonucu başını yere çarparak yaşamını yitirdi. O anlarda ise oğlu kayıttaydı.
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