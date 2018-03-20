'Bürokratları rüşvet ve fahişelerle tuzağa düşürdük'

İngiltere merkezli Channel 4 News tarafından yürütülen araştırma, yine İngiltere merkezli Cambridge Analytica şirketinin dünya çapında gizlice yürüttüğü seçim kampanyalarını gözler önüne serdi. Seçim kampanyası yürüten politikacılara rüşvet ve fahişe teklif ederek bu görüntüleri kayıt altına alan şirket, kendisini ABD Başkanı Trump'ın seçim zaferindeki en önemli etmen olarak görüyor.

Channel 4 News'in ortaya çıkardığı bilgilere göre, Cambridge Analytica şirketinin üst düzey yöneticilerinin politikacılarla yaptığı görüşmeleri gizlice kayıt altına aldıkları ve bu konuşmalarda rüşvet, fahişe, sahte kimlikler ve eski casuslarla ilgili sözlerin yer aldığı belirtildi.

Kendilerini ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçiminden galip çıkmasında önemli pay sahibi olarak gördüklerini açıklayan Cambridge Analytics şirketinin, politikacıları tuzağa düşürmek için rüşvet ve Ukraynalı fahişelerin yoğun olarak kullanıldığı belirtilen haberde, şirketin üst düzey yöneticisi Alexander Nix'in, "Adaylara, kampanyalarını finanse edebilmeleri için çok yüklü miktarda para teklif ediyoruz, bütün konuşmaları gizlice kayıt altına alıyoruz, kendi adamımızın yüzünü buzlayarak görüntüleri internete yüklüyoruz." ifadeleri yer aldı.