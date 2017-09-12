Burundi FETÖ okullarını Maarif Vakfına devrediyor

Büyükelçi Nkurabagaya, Türkiye-Burundi ilişkilerini ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun ülkesine ilişkin 4 Eylül'de yayımladığı raporu AA muhabirine değerlendirdi.

Nkurabagaya, Burundi'nin Ankara Büyükelçiliğinin 2014'te açıldığını hatırlatarak "Bu süreçte birçok şey yaptık. İki ülke 10'u aşkın iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalardan bazılarının yasal süreçlerinin tamamlanması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Nkurabagaya, iki ülkenin büyükelçilik açılmadan önce de eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok alanda iş birliği yaptığını belirterek "Türk hükümetinin Bujumbura'da büyükelçilik açma isteği de güzel bir haber. İlişkilerimizde çok olumlu ve iyi yönde ilerliyoruz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ülkesinin Türkiye'ye verdiği desteği vurgulayan Nkurabagaya, Burundi hükümetinin ülkedeki FETÖ'ye ait tüm yapıların izinlerini iptal ederek örgütün eğitim kurumlarını Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devretme kararını da değerlendirdi.

Büyükelçi Nkurabagaya, mayıs ayında Türkiye ve Burundi arasında bu konuya ilişkin görüşmeler yapıldığını hatırlatarak "Maarif Vakfı yakında Burundi'de temsilcilik açacak. Okulların devri ve diğer konulara ilişkin temasları yakından yapma, devredilen okul sayısını tam olarak söyleyebilme imkanımız olacak." dedi.

Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'nin haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyareti anımsatan Nkurabagaya, ekonomik konuları ele almak için Burundi'den Türkiye'ye üst düzey bir heyetin yakında geleceğini söyledi.

Nyamitwe'nin Türkiye ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Burundi'ye davet ettiğini belirten Büyükelçi Nkurabagaya, "Kendisini Burundi'de ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyarız. Ayrıca cumhurbaşkanlarımız seviyesinde görüşmelerin de yakında yapılmasını umuyoruz." diye konuştu.

- "BM'nin Burundi raporu yanlış bilgilere dayanıyor"

Büyükelçi Nkurabagaya, BM soruşturma komisyonu başkanı Fatsah Ouguergouz tarafından açıklanan, Burundi'de insan haklarının ihlal edildiği belirtilen raporu da değerlendirdi.

Raporun yanlış bilgilere dayandığını savunan Nkurabagaya, BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkede 2015'te düzenlenen darbe girişimi ve şiddetli sokak gösterilerinin ardından "gerçeği yansıtmayan birçok rapor ortaya koyduğunu" söyledi. Nkurabagaya, "Bu raporlar darbe girişimi sırasında bu şiddet olaylarına karışmış kişilerden gelen yanlış bilgilere dayanıyor." dedi.

Büyükelçi Nkurabagaya, 29 Eylül'e kadar Cenevre'de İnsan Hakları Konseyinde ele alınacak son raporda sadece suçlamalara yer verildiğini savunarak "Uluslararası kamuoyunu Burundi'deki bazı gerçekleri görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Burundi hükümetinin Cenevre'de ele alınacak raporu reddettiğini vurgulayan Büyükelçi, "İnsan Hakları Konseyi ve onun soruşturma komisyonu gerçekten Burundi'ye destek olmak ve Burundi halkına yardım etmek istiyorsa önce bu işlenen suçların ülke dışındaki sorumlularını soruşturmalı ve onları barındıranlara da suçluları Burundi adaletine teslim etme çağrısı yapmalı." diye konuştu.

BM tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun hazırladığı, 4 Eylül'de açıklanan raporda, ülkede insanlığa karşı suç işlendiği belirtilmişti. Komisyon Başkanı Ouguergouz, raporun tanıtıldığı basın toplantısında, "ülkedeki ihlallerin büyüklüğü ve vahşiliği karşısında dehşete kapıldıklarını" söylemişti.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

BM verilerine göre, ülkede son 1,5 yıldaki şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 420 bin kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Uluslararası Af Örgütü, Ocak 2016'da Burundi'nin batısındaki Buringa'da 9 toplu mezar bulunduğunu belirterek buna ilişkin bazı uydu fotoğrafları yayınlamıştı.