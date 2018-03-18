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Burundi hükümeti, isyan hareketlerine katılmakla suçlanan 450 mahkumu 2017'deki genel af kapsamında tahliye etti

Burundi’de isyan hareketine katılmakla suçlanan 450 tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi.

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Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Laurentine Kanyana, tutukluların, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın 2017 yılında çıkardığı genel af kapsamında serbest bırakılması talimatını verdi.

Kanyana, bu adımın, Burundi halkının huzuru, refahı ve sosyal barışı için atıldığını belirtti.

Öte yandan Fransa, Mali ve Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki büyükelçileri, mahkumların serbest bırakılması törenine katıldı.

İnsan hakları savunucuları ve işkenceyle mücadele kuruluşları, 11 milyon nüfuslu Burundi'de yaklaşık 10 bin tutuklunun bulunması sebebiyle hapishanelerin doluluk oranının oldukça yüksek olduğunu duyurmuştu.

Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olayları, 11 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlamıştı. Kriz, Nkurunziza'nın üçüncü kez seçilmesinden sonra da devam etmişti.

Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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