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Bush'un bayan Obama'ya bir parça şekerleme verdiği anlaşıldı

Senatör John McCain için düzenlenen cenaze törenindeki görüntülerin nedeni anlaşıldı. George W. Bush'un, eşi Lara Bush’un elindeki şekeri alıp Michelle Obama'ya verdiği anlaşıldı.

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ABD’de beyin kanserinden hayatını kaybeden Senatör John McCain için düzenlenen cenaze töreninde eski Başkanlardan George W. Bush'un, gülerek Barack Obama’nın eşi Michelle Obama'ya elini uzatıp bir şey vermesi kamaralara yansımıştı. George W. Bush'un, eşi Lara Bush’un elindeki şekeri alıp Michelle Obama'ya verdiği anlaşıldı.
 
Özellikle Başkan Donald Trump döneminde mevcut siyasi iklimde iki parti arasında gerilimin yükseldiği ve toplumda bölünmelere yol açma devam ederken, George W. Bush, Barack Obama, Laura Bush ve Michelle Obama’nın çok samimi görüntüleri sosyal medyada çok konuşulup tartışılmıştı.

 

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