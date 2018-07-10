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Buteflika'dan Erdoğan'a mesaj: Türkiye ile ilişkilerinimizi güçlendirmek istiyoruz

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme isteğini ilettiği belirtildi.

  • AA
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Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılan Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika'nın mesajını Erdoğan'a sözlü olarak iletti.

Buteflika mesajında, Erdoğan'ı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Uyahya, Buteflika'yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.

Cezayir yıllık 3,5-5 milyar doları bulan karşılıklı ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ortakları arasında yer alıyor.

 

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