Büyük skandal! CNN firari FETÖ'cü terörist ile röportaj yaptı

Amerika kanalı CNN, Türkiye'ye karşı algı operasyonuna devam ediyor. CNN, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'ye kaçan FETÖ'cü firari ile röportaj yaptı.

Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportaj kimliği gizli tutulan FETÖ'cü 'üst düzey asker' olarak tanıtıldı.

TSK'ya karalama

Firari darbeci röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıf durumda olduğunu öne sürdü.

Hain röportajda, "Şu an Türkiye'de silahlı kuvvetlerin çok zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini" söyledi.

15 Temmuz gecesi için 'kaos' dedi

15 Temmuz darbe girişimini kaos olarak tanımlayan FETÖ'cü, halkın iradesini hiçe sayarak "O gece kimse ne olduğunu bilmiyordu, kaos vardı" dedi.

Kendisinin darbeyle bir ilişkisi olmadığını savunan FETÖ üyesi, hedef haline gelmekten korktuğu için Türkiye'ye dönmediğini öne sürdü. (Yeni Şafak)