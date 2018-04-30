Çad Dışişleri Bakanlığı, ülke askerlerinin Yemen'de Suudi Arabistan saflarında savaştığı iddiasını reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Makaila, Çad ordusunun Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katıldığına yönelik haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Makaila, "Çad'a karşı büyük bir karalama kampanyası niteliği taşıyan bu yalan haberleri kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çad'ın 15 Nisan'da Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Körfez Kalkanı Tatbikatı'na 3 general ve 44 askerle katıldığını hatırlatan Makaila, operasyona katılan askerlerin tamamının ülkeye döndüğünü kaydetti.

Makaila, Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin Suudi Arabistan'la konuya ilişkin herhangi bir anlaşma imzalamadığını, devlet televizyonunda yayınlanan tatbikat videosunun gösterilerek yalan haber yapıldığını sözlerine ekledi.

Geçen hafta uluslararası basında Çad ve Uganda'nın Suudi Arabistan saflarında savaşmaları için Yemen'e asker gönderdiğini ileri süren haberler yayımlanmıştı. Uganda da söz konusu iddiaları yalanlamıştı.