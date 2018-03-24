Çad’da Boko Haram ile mücadele: 20 terörist öldürüldü

Yerel medya organlarından Tchadinfos'un haberine göre, Çad Gölü Havzası Yöneticisi Mahamad Abbali Sala, göldeki bazı adalarda Boko Haram örgütünün hareketlendiğini, bunun üzerine dün Tchoukou Hadje adasında örgüte operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 20 teröristin öldürüldüğünü, çok miktarda silahın da ele geçirildiğini belirten Sala, bir askerin yaşamını yitirdiğini, 4’ünün de yaralandığını ifade etti.

Sala, çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.