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California'daki yangında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

ABD'nin California eyaletinde 8 Ekim'de başlayan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.

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Yetkililer, ABD'nin California eyaletindeki yangında sadece Sonoma bölgesinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. 

Sonoma ve Napa bölgelerinde 60 civarında kişinin de kayıp olduğu, bu kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

California'nın 7 bölgesini etkisi altına alan afet, eyalet tarihinin en ölümcül ve yıkıcı yangınları arasında gösteriliyor.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, şu ana kadar 2 milyar dolar tutarında maddi zarara yol açtı. Bunun, bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

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