Cambridge Analytica, her bir seçmeni 3 lira maliyetle manipüle etmiş 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini seçimleri maniüule etmek için kullanan politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın her bir seçmeni hedeflemek için 0,75 dolar harcadığı ortaya çıktı.