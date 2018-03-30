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Cambridge Analytica, her bir seçmeni 3 lira maliyetle manipüle etmiş

50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini seçimleri maniüule etmek için kullanan politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın her bir seçmeni hedeflemek için 0,75 dolar harcadığı ortaya çıktı.

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Cambridge Analytica’nın ABD ve İngiltere’deki seçimleri etkilemek için uyguladığı dijital manipülasyon harekatının detayları, şirketin iç yazışmalarında ortaya çıktı.
 
Şirketin eski çalışanlarından Chris Wylie tarafından ortaya çıkarılan skandalda, Cambridge Analytica’nın Amerikalı seçmenlerin Facebook verilerinden oluşan psikolojik profillerini 0,75 dolardan 5 dolara kadar değişen fiyatlarla satın aldığı fark edildi.
 
Satın alınan bu veriler, AIQ tarafından geliştirilen Ripon isimli yazılım kullanılarak seçmenlerin kararlarını etkilemek için kullanıldı. Yazılımın ismi ise önemli bir detay teşkil ediyor. Ripon, ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan ve Cumhuriyetçi Parti’nin kurulduğu şehir olma özelliğini taşıyor.
 
2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump için çalışan Cambridge Analytica, Facebook verilerinin Trump’ın kampanyasında kullanıldığı iddialarını reddediyor.
 
(Habertürk)

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