Cambridge Analytica muhbiri: Trump seçildiği için konuşma kararı aldım

Sosyal medya devi Facebook’un bir quiz uygulaması olan ve dünya çapında 200'den fazla seçim kampanyasına dahil olarak politikacıları rüşvet ve fahişelerle tehdit eden Cambridge Analytica ile uygulama üzerindeki yaklaşık 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştığı skandalıyla ilgili salı günü Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da mahkemeye çıkan Wylie, Cambridge Analytica’nın veri skandalını ortaya çıkarmasının en büyük nedeninin Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası olduğunu söyledi.

Wylie, “Konuşma nedenimin tamamen Donald Trump olduğunu söyleyemem; ancak, Trump’ın başkan seçilmesi, bu veri konusunun daha da büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Askeri tarzdaki bu veri operasyonlarının, demokratik süreçlere katkı sağlayacağını düşünmüyorum.” dedi.

Wylie’nin ifadesinin ardından geçen hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins’in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg’in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg, bu sorguya iki üst düzey yöneticisini olan Mike Schroepfer ve Chris Cox’ı gönderecek.