Cambridge Düşesi Kate Middleton 3. bebeğine hamile
Buckingham Saray'ından yapılan açıklamaya göre, prens William ve eşi Kate 3. çocuğu bekliyorlar.
İlk bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra çeşitli etkinliklerde boy gösteren Kate Middleton'ın ikinci doğumunun ardından neden kayıplara karıştığı sorusu günlerdir İngiliz basınını meşgul ediyordu. Soruya yanıt Buckingham sarayından geldi. Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü bebeğine hamile kaldığı söylendi.
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