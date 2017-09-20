Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Camiye ayakkabıyla giren İngiliz polisine tepki

İngiltere'de bir camiye ayakkabıyla giren polisler ile cemaat arasında tartışma çıktı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'de bir camiye ayakkabıyla giren polisler ile cemaat arasında tartışma çıktı. Başkent Londra’nın kuzeybatısındaki Buckinghamshire bölgesinde yer alan Townfield Camisi'ne gelen polis ekipleri, camiye ayakkabılarıyla girince cemaatin tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın ve erkeklerden oluşan bir grup polisin cami içinde ayakkabıyla dolaştığı görülüyor. Cuma namazı sırasında yaşandığı belirtilen olayda, cemaatin polisle tartışması görüntülere yansıyor. Cemaat, polislerin derhal camiyi terk etmesini talep ederken, bir polisin telsizle konuştuğu meslektaşına “cami içindekilerin saldırganlaştığını” söylediği duyuluyor.

Yerel medyaya açıklama yapan polis sözcüsü, ekiplerin camide çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve “daha fazla insanın ciddi bir zarar görmesini engellemek için” cami içine girdiklerini ileri sürdü.

Görgü tanığı eski Wycombe İslam Misyonu Başkanı Zafer İkbal ise cami dışında tartışma yaşandığını ancak polis çağırmayı gerektirecek bir olay olmadığını söyledi. İkbal, polisin camiye girdiği sırada 400 ila 500 Müslüman'ın ibadet ettiği bilgisini verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Soğukta yapamazsın' dediler, şimdi paraya para demiyor

'Soğukta yapamazsın' dediler, şimdi paraya para demiyor

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

Doğal antidepresanlar

Doğal antidepresanlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA