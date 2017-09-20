Camiye ayakkabıyla giren İngiliz polisine tepki

İngiltere'de bir camiye ayakkabıyla giren polisler ile cemaat arasında tartışma çıktı. Başkent Londra’nın kuzeybatısındaki Buckinghamshire bölgesinde yer alan Townfield Camisi'ne gelen polis ekipleri, camiye ayakkabılarıyla girince cemaatin tepkisiyle karşılaştı.

Böyle saygısızlık görülmedi! İngiliz polisi camiye ayakkabıyla girdi https://t.co/e0pwP8j1rR pic.twitter.com/vW5LjVO7N2 — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 19 Eylül 2017

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın ve erkeklerden oluşan bir grup polisin cami içinde ayakkabıyla dolaştığı görülüyor. Cuma namazı sırasında yaşandığı belirtilen olayda, cemaatin polisle tartışması görüntülere yansıyor. Cemaat, polislerin derhal camiyi terk etmesini talep ederken, bir polisin telsizle konuştuğu meslektaşına “cami içindekilerin saldırganlaştığını” söylediği duyuluyor.

Yerel medyaya açıklama yapan polis sözcüsü, ekiplerin camide çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve “daha fazla insanın ciddi bir zarar görmesini engellemek için” cami içine girdiklerini ileri sürdü.

Görgü tanığı eski Wycombe İslam Misyonu Başkanı Zafer İkbal ise cami dışında tartışma yaşandığını ancak polis çağırmayı gerektirecek bir olay olmadığını söyledi. İkbal, polisin camiye girdiği sırada 400 ila 500 Müslüman'ın ibadet ettiği bilgisini verdi