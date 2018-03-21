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Hindistan'da çatışma: 2 Hint polisi öldü

Hindistan'ın elindeki Cammu Keşmir'de direnişçiler ile polis arasında çıkan çatışmada 2 Hint polisinin öldüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in Halmathpora köyü kırsalında arazi taraması yapan polislerle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 polis öldü, bir polis yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı polisin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dün akşam aynı bölgede güvenlik güçleri ile polis arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halkoylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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