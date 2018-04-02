Hindistan'da güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20'ye çıktı

Emniyetten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gece saatlerinde silahlı militanların Şopian ve Anantnag beldelerindeki iki köyde saklandıkları ihbarı üzerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Kuşatma altındaki köylerden kaçmaya çalışan direnişçilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin dördünün sivil, üçünün asker ve diğerlerinin de direnişçi olduğu bildirildi.

Çatışmaların yaşandığı saatlerde çevre yerleşimlerdeki halk, Hint yönetimini protesto etmek için sokağa çıktı. Çatışma bölgelerine yönelmek isteyenler ile güvenlik güçleri arasında da çatışmalar çıktı.

Sivillerin, protesto ettikleri güvenlik güçleri tarafından açılan ateşte öldüğü iddia edildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.