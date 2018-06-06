Cammu Keşmir'deki çatışmalarda üç haftada 36 kişi öldü
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan çatışmalarda son üç haftada 36 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde çatışma ve saldırılarda son üç haftada 36 kişinin öldüğü bildirildi.
"The Economic Times" gazetesinin haberinde, Cammu Keşmir'de son 20 günde 16 direnişçi, 10 sivil ve 10 askerin öldüğü kaydedildi.
Bölgede ayrıca 15 el bombalı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.
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