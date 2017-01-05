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Canlı yayında işkence yaptılar

ABD'nin Chicago kentinde, kaçırdıkları engelli beyaz gence yaptıkları işkenceyi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan 4 siyahi genç gözaltına alındı.

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Chicago polisinden yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan siyahi bir genç kızın Facebook hesabından önceki gün yapılan canlı yayında, en az dört kişi oldukları tespit edilen zanlıların, zihinsel engelli olduğu belirtilen, elleri bağlanmış ve ağzı bantla kapatılmış beyaz gence yaklaşık yarım saat tekme, tokat ve kesici aletlerle işkence ettikleri görülüyor. İşkence sırasında beyazlara ve ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’a küfreden siyahi gençlerin esrar kullandıkları sanılıyor.

Zanlıların, mağduru, akraba ziyareti için gittiği kentin kuzeybatı banliyölerinden birinde kaçırarak çalıntı araçla olayın gerçekleştiği Batı Lexington sokağı üzerindeki eve getirdikleri belirlendi.

Kurbanı, canlı yayın sonrası akşam saatlerinde olay bölgesindeki bir caddede, dondurucu soğukta şortla dolaşırken fark eden polis, genci tedavi için hastaneye götürdü.

Polis soruşturmasının devam ettiği olayla ilgili suçlamaların en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Toplumun birçok kesiminden sert tepkiler alan olay “nefret suçu” olarak niteleniyor.

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