Carl Vinson bir hafta ters yöne gitti

İsveç televizyon kanalı SVT’nin ABD basınına dayandırdığı habere göre, Görev Grubu gerçekleştirilecek bir tatbikata katılmak üzere Sunda Boğazı’nı geçerek Hint Okyanusu’na açıldı. Pyongyang yönetiminin ‘nükleer denemelerine’ karşı bir ‘güç gösterisi’ olarak Batı Pasifik’e yönlendirilen Carl Vinson’ın, ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (PACOM) yapılan açıklamaya göre de ‘seyahati sırasında bazı duraklara uğradığı’ belirtildi. CNN, adını belirtmediği bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, sorunun Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı arasındaki yetersiz iletişimden kaynaklandığını öne sürdü. ABD medyasında çıkan haberlere göre, Carl Vinson şu anda “Trump’ın emri” doğrultusunda kuzeye yöneldi ve Japon Denizi’ne 25 Nisan’da ulaşacak. Washington Post gazetesine konu hakkında görüş veren Şanghay Üniversitesi Kore Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Cai Jian, ABD’nin blöf yaptığını iddia etti.

Trump’tan yabancı iş gücüne kısıtlama ABD Başkanı Donald Trump, vasıflı yabancı işçilere ülkede çalışma hakkı tanıyan H-1B vize programının yeniden gözden geçirilmesi için kararname çıkardı. “Amerikan malı al, Amerikan işçisi çalıştır” başlıklı kararnameyi Wisconsin eyaletindeki bir fabrikada düzenlenen etkinlikte imzalayan Trump, imzayı Amerikalıları korumak için attığını söyledi. Uzmanlar, ABD’ye her yıl 85 bin civarında yabancı vasıflı işçinin geldiğine işaret ederek, H-1B programının kısıtlanmasının başta teknoloji ve sağlık hizmetleri olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Obama’nın İran ile anlaşması incelenecek ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rex Tillerson imzasıyla Kongre’ye “İran terörizme destek olmaya devam ediyor” başlığıyla gönderilen mektupta, Trump yönetiminin, Tahran’la 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı detaylı incelediği ifade edildi. Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla İran’ın “nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmeye devam ettiği” kaydedilse de, Tahran yönetiminin “teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü” ifade edildi. 18 Nisan tarihli söz konusu mektubun, Trump yönetiminin Kongreye yaptığı ilk bildirim olduğu belirtildi. Mattis: Yemen’deki savaş artık sonlanmalı ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rex Tillerson imzasıyla Kongre’ye “İran terörizme destek olmaya devam ediyor” başlığıyla gönderilen mektupta, Trump yönetiminin, Tahran’la 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı detaylı incelediği ifade edildi. Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla İran’ın “nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmeye devam ettiği” kaydedilse de, Tahran yönetiminin “teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü” ifade edildi.