Carter: Rusya'nın saldırganlığı hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezinin bu yıl ilkini verdiği Sam Nunn Ulusal Güvenlik Liderliği Ödülü'nü aldığı törende katılımcılara hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde Çin'e karşı denge politikası ve Amerikan savunma sanayisinin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gibi konulara değinen Carter, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerde ve siber alanda saldırgan bir tavır almasını kendisi gibi soğuk savaşı görmüş ve o dönemde Sovyetler Birliği ile çalışmış siyasetçi ve bürokratlar için "büyük bir değişim" olarak niteledi.

Carter, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef Rusya'nın saldırganlığı ve provokasyonu yanlış tutkulardan ve hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor. Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'da saldırganlığını, devam eden Suriye trajedisinde faydasız rolünü, siber alandaki saldırılarını, silahlanmayı denetleme anlaşmaları ve diğer anlaşmaları ihlal ettiğini ve nükleer savaş tehditlerini görüyoruz. Bunlar, dünyanın 21'inci yüzyılda sorumlu bir devletten beklediği davranışlar değil.

Bırakın Rusya ile sıcak bir savaşı, ABD soğuk bir savaşın bile peşinde değil. Rusya'yı düşman olarak görmüyoruz ancak müttefiklerimizi ve uluslararası düzeni ve hepimize bırakacağı pozitif bir geleceği koruyoruz. Bu kolektif güvenliğin altını oyma girişimlerine karşı duracağız."

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Tillerson

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson da yaptığı açıklamada, Rusya ile devletler arası ilişkilerde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Rusya, ABD'nin çıkarları için tehlike arz ediyor; sebebini anlamak zor değil çünkü kendi çıkarlarını kolluyorlar. İki ülke açık ve dürüst bir şekilde konuşmalı." dedi.

"En büyük müttefikimiz ılımlı Müslümanların sesi olacak"

Tillerson, sadece Ortadoğu'da değil, dünyanın birçok yerinde farklı Müslümanlarla bir araya geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı adayı, "Bu harika dini tanıma imkanım oldu. Bu sebepten dolayı bir ayrım yapmamız gerekiyor. Aşırıcı bir İslam algısını reddeden Müslümanları desteklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fikirler anlamındaki savaşı kazanmaları gerektiğine işaret eden Tillerson, "Bu bağlamda bizim en büyük müttefikimiz bu dinin içerisindeki ılımlı Müslümanların sesi olacaktır." görüşünü dile getirdi.