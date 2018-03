Casus krizinde Rusya'yı suçlayan İngiltere, ABD'nin desteğinden memnun

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi her geçen gün daha da çözümsüz bir hal alıyor.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, Londra Rusya'ya ateş püskürüyor.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırıyla ilgili tüm kanıtların Rusya'yı gösterdiğini söyledi.



Rusya'nın suçlamaları reddederek aynı zamanda bununla övünmek istediğini belirten Johnson, eski ajana yapılan saldırı ile Rusya'nın, 'Rejime karşı ayaklanan insanlara ne olduğuna bir bakın' deme yolu olduğunu ifade etti.



Johnson ayrıca, Rusya'nın sovyet döneminin kimyasal silah stoklarını yasa dışı olarak kullandığının apaçık ortada olduğunu ve eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.



Rusların saldırıyı kendini beğenmiş bir şekilde alay ederek reddetmesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Johnson, "Rusya bu durumu inkar ederek, tüm dünyanın onların suçlu olduğuna inanmasını sağlıyor." dedi.



23 Rus Diplomata sınır dışı



İngiltere'de istihbaratçı olduğunu iddia edilen 23 Rus diplomatın sınır dışı edilme kararına değinen Boris Johnson, diplomatların sınır dışı edilmesiyle Putin'in onlarca yıl İngiltere'de oluşturduğu istihbarat gücünün yok olacağına değindi.



Rusya'nın şu an intikamcı bir yol üzerinde olduğunu söyleyen Johnson, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın daha da küçüldüğünü belirtti.



Sıra İngiltere'deki Rus zenginlerde



İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Rus parasının peşinde olacaklarını vurguladı.



Johnson, zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağlarına borçlu olan İngiltere'deki Rusların, iki ülke arasındaki casus krizinde misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.



May-Macron görüşmesi



Dışişleri Bakanı Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in bugün casus kriziyle ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tekrar görüşeceğini söyledi.



"Başbakan May ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün, İngiltere'deki eski casusa yönelik saldırıyı kınayan ortak bir bildiri yayınladılar ve bugün tekrar görüşecekler."



Görüşme kararı, Fransa'nın casus kriziyle ilgili bir aksiyonda bulunmasının erken olduğunu belirtmesi üzerine geldi. Fransız hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, kararların sadece saldırıyı Rusya'nın yaptığının kanıtlanmasıyla alınacağını söylemişti.



İki ülke ilişkileri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Pazartesi günü Parlamento'da yaptığı konuşmada, Skripal olayında eldeki kanıtların Rusya’yı işaret ettiğini söylemesi ve Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için 2 gün mühlet tanıması sonrası krize girmişti.



May, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. May, söz konusu maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğunu iddia etmişti.



Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Rusya’ya açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istihbaratçı olduğunu iddia ettiği 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini söylemişti.



Takas edilen casus



Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.



Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.



Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.



Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.