Çatışmaların yoğun olduğu Ortadoğu'ya silah satışı ikiye katlandı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Ortadoğu ülkelerine silah ithalatı 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre iki kart arttı.



Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı SIPRI'nin raporunda ABD'nin silah ihracatında lider konumunu koruduğu belirtildi. ABD ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Ortadoğu'ya yapılan silah tedariğinde başı çekiyor. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98'ini karşıladı.



2015'ten bu yana Yemen'de askeri harekat yürüten Suudi Arabistan'ın 2013-2017 arasındaki silah ithalatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti.



ABD'nin silah satışının yarısı Ortadoğu'ya



Rapor, dünyadaki silahların üçte birinin ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'un silah ihracatının son beş yılda öncekine göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu. ABD bu dönemde silah ihracatının yarısını Ortadoğu'ya yaptı.



SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Direktörü Aude Fleurant, önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmalar sayesinde ABD'nin silah satışının 1990'lardan bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Fleurant, "Bunlar ve 2017'de imzalanan başlıca anlaşmalar, ABD'nin önümüzdeki yıllarda da lider silah ihracatçısı konumunu garantileyecektir" dedi.



Almanya'nın Ortadoğu'ya satışı iki kat arttı



Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin'in takip etti. Bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının yüzde 74 'üne sahip olduğu raporda yer aldı. SIPRI, Almanya'nın 2008-2012 dönemindeki silah satışının 2013-2017 döneminden yüzde 14 azaldığı, ancak Ortadoğu ülkelerine yapılan silah satışının ise yüzde 109 oranında arttığına işaret etti.



Almanya bu yılın başında Yemen'deki harekata katılan ülkelere silah satışını durduracağını açıklamıştı. Berlin'de Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü operasyon nedeniyle Türkiye'ye de silah satışının durdurulması yönünde tartışmalar yaşanıyor.





(DW)