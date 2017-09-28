Çatışmasızlık bölgeleri bomba yağdı
Şam'daki 'çatışmasızlık bölgeleri' içinde yer alan bir rehabilitasyon merkezine hava saldırısı yapıldı.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta'daki bir rehabilitasyon merkezine hava saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu, merkez binasında ağır hasar meydana geldi.
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