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Çatışmasızlık bölgeleri bomba yağdı

Şam'daki 'çatışmasızlık bölgeleri' içinde yer alan bir rehabilitasyon merkezine hava saldırısı yapıldı.

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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta'daki bir rehabilitasyon merkezine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu, merkez binasında ağır hasar meydana geldi.

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