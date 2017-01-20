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Çavuşoğlu: Gülen'in iadesinde Trump'tan olumlu yanıt bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin, 'Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz.' dedi.

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ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile iş birliğine son vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Rusya ile teröre karşı iş birliği yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz." yanıtını verdi.

Trump, DEAŞ ile mücadeleye "yeni bir enerji" getirecek

İstanbul ve Ankara'daki son terör saldırıların faillerinin, Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD kendisini YPG'ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ın DEAŞ ile mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra bu sorunu (YPG) çözeceğine olan inancını dile getirdi.

Gülen'in iadesi

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi. 

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