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Çavuşoğlu IKBY yetkilisiyle referandumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Dışilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa ABD’nin New York kentinde bir araya geldi. Önemli görüşmeyi Çavuşoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

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72’nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan liderler ayrı ayrı görüşmeler geçekleştiriyor. Bu kapsamada IKBY Dışilişkiler Sorumlusu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Felah Mustafa bir araya geldi. 25 Eylül’de IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumun ele alındığı önemli görüşmeyi Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

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