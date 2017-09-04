Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.
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