ABD'den Papaz hakkında yeni açıklama: Girişimler sürecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklamada 'Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi' ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri'nden Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi" denildi.
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