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Çekya mülteci kabul etmeyecek

Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.

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Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB), sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.
 
Chovanec, yerel Pravo gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin, AB sığınmacı kotası kapsamında mülteci kabul etmeyeceğini belirterek, "Avrupa Birliği ekonomik yaptırımlarla tehdit etse bile Çekya, zorunlu kota kapsamında mülteci kabul etmeyi planlamıyor." dedi.
 
Ülkesinin bugüne kadar bin 600 mülteciden 12 tanesini kabul ettiğine ancak geri kalan sayıyı tamamlamayacağına dikkati çeken Chovanec, yapılan ulusal güvenlik taraması neticesinde diğer sığınmacılardan hiçbirine Çekya'ya yerleşme müsaadesi verilmemesi kararı alındığını söyledi.
 
AB Adalet ve İçişleri Konseyi, Eylül 2015'de Avrupa'da 120 bin sığınmacının kota sitemiyle üye ülkelere dağıtılması teklifini, Slovakya, Çekya, Romanya ve Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul etmişti.
 
Slovakya ve Macaristan, Avrupa Komisyonunun 120 bin sığınmacının AB üyesi ülkelere kota sistemine göre dağıtılması kararını iptal ettirmek üzere Avrupa Adalet Divanı'na dava açmıştı.

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