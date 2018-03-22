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Çekya'da bir kimya tesisinde patlama meydana geldi

Çekya'da bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

  • AFP
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Çekya'da bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın, Prag'ın kuzeyindeki Kralupy nad Vltavou kentindeki Synthos kimya tesisinde meydana geldiği belirtildi.

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