Çekya'da bir kimya tesisinde patlama meydana geldi

<p> Çekya'da bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.</p> <p> Patlamanın, Prag'ın kuzeyindeki Kralupy nad Vltavou kentindeki Synthos kimya tesisinde meydana geldiği belirtildi.</p>
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