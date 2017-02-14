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Çekya'da sigara yasağı

Çekya'nın sigara tiryakisi Cumhurbaşkanı Milos Zeman, sigara yasağı kanununu onayladı.

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Zeman'ın barlarda, restoranlarda ve kafelerde sigara kullanımı yasağını öngören kanunu onayladığı bildirildi.

Meclisin onayının ardından Zeman'a sunulan kanun, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde yürürlüğe girecek.

Kanun kapsamında sinemalarda, konser, sergi ve kapalı spor salonlarındaki sigara içme alanlarında da sigara kullanımı yasaklanacak.

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Çekya bugüne kadar sigara konusunda herhangi bir kanun yürürlüğe koymamıştı.

Ülkede mevcut yasalara göre, restoranlarda sigarayı yasaklayıp yasaklamamak mekan sahiplerinin tercihine bırakılıyor.

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