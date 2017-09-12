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Celal Talabani tedavi için Almanya'ya gitti

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin sağlık kontrolü için Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği bildirildi.

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KYB'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Talabani'nin sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Berlin'e gittiği belirtildi.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.

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